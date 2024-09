Enna: Antonio Mazzara vince il premio nazionale di pittura Paolo Vetri. Ecco tutti i premiati

PUBBLICITÀ

Si è conclusa domenica ad Enna, con la cerimonia di premiazione, la terza edizione del Premio Nazionale di Pittura Paolo Vetri. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Antonio Mazzara con l’opera “Mourir pour renaître”, secondo classificato Aldo Petralia con “Ricominciare”, terzo classificato Luisa Forgione con “Barca al tramonto”. Così ha deciso la giuria tecnica che ha assegnato i tre trofei ideati e realizzati appositamente per l’evento da Incisiva di Luigi Ricerca. A consegnare il primo premio il procuratore facente funzioni di Enna, la dottoressa Stefania Leonte.

Altri premi sono stati assegnati agli artisti partecipanti al concorso, 81 in totale. Il Premio Edoardo Fontanazza è andato a Pina Crimi per l’opera “Ero forestiero e mi avete accolto”, il Premio Rocco Lombardo a Silvano Raiti per “Gondole al sole”, il Premio Giovani CRAL Unicredit Ct-Sr-En è stato assegnato ad Antonio Mazzara per l’opera “Angeli custodi”, mentre il Premio Speciale della Giuria d’Onore è stato vinto da Edoardo Murgano con “Rinascita”. Sono state, inoltre, consegnate targhe per il quarto e quinto posto, insieme a menzioni d’onore per opere che si sono distinte per la loro originalità.

L’Associazione Culturale Libri&Altrove, presieduta da Pippo Lombardo, ha espresso soddisfazione per la grande affluenza di pubblico sia all’esposizione che durante i vari eventi che hanno arricchito le giornate del premio, ospitati presso l’Urban Center. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune e sostenuta dalla Confartigianato Imprese di Enna.