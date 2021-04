Enna: Antonio Malaguarnera eletto segretario generale della Cgil

“L’elezione di Antonio Malaguarnera a segretario generale della CGIL di Enna – a cui vanno gli auguri di tutto il Partito Democratico della Provincia di Enna – è un fatto importante per il mondo sindacale della nostra provincia”. È il commento del segretario provinciale del Pd Vittorio Di Gangi.

“Abbiamo ribadito tramite il nostro Responsabile Lavoro Lillo Colaleo – prosegue Di Gangi – la nostra totale disponibilità ad avviare un dialogo condiviso e tenere un rapporto costruttivo con il sindacato ed il mondo del lavoro, fondamentale per immaginare uno sviluppo economico del territorio e per migliorare le condizioni dei lavoratori. Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto – conclude – va al segretario uscente Nunzio Scornavacche”.