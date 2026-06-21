Enna, antincendio boschivo: completata la formazione di 30 volontari

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Volge al termine il percorso per il potenziamento del sistema antincendio boschivo nella Sicilia centrale.

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Si è svolta ieri, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, la giornata finale della formazione operativa del terzo corso AIB, promosso e curato dal DRPC Sicilia.

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Il percorso formativo ha visto impegnati 30 volontari di Protezione Civile delle province di Enna e Caltanissetta, i quali hanno alternato lezioni teoriche in aula a impegnative esercitazioni pratiche.

Le attività didattiche e addestrative sono state coordinate dal personale specializzato dello stesso DRPC Sicilia, dai Vigili del Fuoco e dai Formatori Antincendio della “D.R.E.A.M. Italia”.

A margine della giornata, è stato espresso un profondo ringraziamento ai volontari di Protezione Civile per aver scelto di mettersi al servizio della collettività e della salvaguardia dell’ambiente. Il loro impegno va a rafforzare una componente primaria e insostituibile nell’attività di contrasto e prevenzione degli incendi boschivi sul territorio.

Per l’ottenimento dell’abilitazione ufficiale, i corsisti dovranno ora superare gli esami finali in programma sabato, data che segnerà l’ingresso operativo di questo nuovo contingente qualificato a tutela del patrimonio ambientale del centro isola.