Enna: anticipato a lunedì il mercato settimanale per il passaggio della Fiamma Olimpica

Il mercato settimanale previsto a Enna per martedì 16 dicembre non si svolgerà. Con un’ordinanza sindacale il Comune ha disposto la sospensione del mercato in concomitanza con il passaggio della Fiamma Olimpica in città. E’ stata stabilita l’anticipazione del mercato a lunedì 15 dicembre, con il consueto orario, per le aree di Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa.
Il provvedimento è stato adottato per garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo e assicurare le necessarie condizioni di sicurezza lungo il percorso della fiaccola.
Il convoglio della Fiamma Olimpica partirà alle ore 12:50 da via Sant’Agata e raggiungerà la zona di via Mugavero, incrocio via Benedetto Farina, intorno alle ore 13:30, attraversando piazza Europa. Successivamente la Fiamma proseguirà verso Pergusa, percorrendo la via Pergusa e transitando davanti alla piazza dove ordinariamente si svolge il mercato di Enna Bassa.