Enna: ANPI e Mondadori bookstore ricordano le battaglie dei partigiani

Il 25 aprile si avvicina e anche nel nostro territorio si vuole rendere omaggio a quelle donne e quegli uomini valorosi che hanno contribuito a fare la storia italiana. Tra tutti certamente spicca l’impresa di Pompeo Colajanni, il cosiddetto Comandante Barbato, nella liberazione di Torino e le sei partigiane della provincia di Enna che lottarono per la libertà.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il punto vendita Mondadori Bookstore di Enna e il comitato provinciale ANPI che hanno collaborato per restituire alla comunità la memoria della nostra Resistenza contro il fascismo e per far conoscere, specialmente alle nuove generazioni, le imprese dei partigiani e l’importanza della loro azione nella costruzione di una Nazione libera.

“Voglio ringraziare il presidente Renzo Pintus e tutta l’ANPI per questa importante collaborazione, la loro generosità e il loro impegno – dice Valentina Rizzo, che gestisce la libreria a Enna – Abbiamo allestito le vetrine con documenti e scelto alcuni libri tra classici e nuovi saggi per arricchire la nostra memoria di storie di vita, ricordi e analisi.”

La libreria Mondadori, che per una strana coincidenza è ubicata di fronte a Piazza Bovio, patriota del Risorgimento Italiano, per tutto il resto di questo mese dedicherà proprio nella piazza e nelle sue vetrine iniziative volte a divulgare la storia della Resistenza, tra cui la selezione di libri a tema, di fotografie d’epoca, e di frasi celebri di autori letterari quali Calvino, Lussu, Fenoglio, Gramsci, Viganò. Frasi d’autore di questi ultimi sono state “piantate” proprio nei vasi nella piazzetta antistante la libreria, come simbolo di nuovi germogli nascenti de “il fiore del Partigiano”.

«In momenti così complicati non dobbiamo smettere di pensare ai drammi della Storia, alle donne e agli uomini straordinari che senza paura di morire hanno lottato per l’Italia libera» conclude Valentina Rizzo.

Giuliana Maria Amata