Enna, annullato il confronto CGIL-UIL con i candidati sindaco: Fiammetta rammaricato

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È stato annullato l’incontro promosso da CGIL e UIL con i candidati sindaci di Enna, previsto per venerdì 22 maggio presso l’Urban Center. Le organizzazioni sindacali hanno comunicato che il confronto non si terrà a seguito dell’indisponibilità del candidato Ezio De Rose, impossibilitato a partecipare.

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CGIL e UIL Enna precisano di aver proceduto alla disdetta dell’iniziativa, ritenendo “importante e corretto che il confronto si svolgesse alla presenza di tutti i candidati alla carica di sindaco, così da garantire un momento di dialogo completo e paritario sui temi di interesse della città e del mondo del lavoro”.

Le organizzazioni sindacali evidenziano inoltre che i candidati Mirello Crisafulli e Filippo Fiammetta avevano confermato la propria disponibilità a partecipare all’incontro. CGIL e UIL Enna ribadiscono infine “la volontà di promuovere occasioni di confronto democratico e costruttivo con tutte le forze politiche nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori”.

Sulla vicenda è intervenuto Filippo Fiammetta, candidato sindaco per il Coordinamento Civico per Enna: “Io ho detto al segretario generale della CGIL che sarei stato disponibile a fare il confronto anche con l’altro candidato e la risposta è stata quella che, visto che non si fa in tre, è inutile farlo in due”.

Fiammetta aggiunge: “A questo punto ho ribadito che l’avrei fatto anche da solo il confronto, perché ritengo che siano due importanti organizzazioni sindacali a cui avrei voluto riferire il mio progetto, ma è stato detto che non era possibile”.

Al candidato del Coordinamento Civico risulterebbe che “già un altro candidato sindaco abbia avuto la possibilità di confrontarsi con la CGIL, possibilità che noi non abbiamo avuto. Naturalmente, avendo ricevuto già l’invito, ritenevamo che questa cosa potesse andare in porto e quindi non abbiamo avanzato altre richieste di incontro”.

Fiammetta ricorda poi il precedente incontro con la CISL: “Tra l’altro abbiamo incontrato, in un periodo precedente, già la CISL, insieme all’altro candidato De Rose, ed è stata una cosa positiva. Questo confronto, ad oggi, non è stato possibile farlo con CGIL e UIL e ce ne rammarichiamo tanto”.

Il candidato precisa di essere certo che l’annullamento non dipenda dalle organizzazioni sindacali, ma sottolinea il risultato finale: “Siamo sicuri che non è dipeso dalle organizzazioni sindacali non fare questo confronto, ma comunque il risultato è che questo confronto non si farà e non si potrà parlare delle problematiche della città, a partire dall’acqua, dai rifiuti, dalla discarica di Cozzo Vuturo, dal problema del precariato e da tutte quelle problematiche che riguardano i quartieri, che riguardano tante situazioni di degrado che abbiamo in questi giorni evidenziato anche attraverso una serie di video e di incontri con i cittadini”.

Infine, Fiammetta conclude sottolineando come il mancato confronto rappresenti, a suo giudizio, un fatto negativo per la città e per la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.