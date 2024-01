Enna: annullata la visita dei bracci reliquiari di San Sebastiano

PUBBLICITÀ

E’ stata annullata la visita eccezionale dei bracci reliquiari di San Sebastiano da Acireale presso la chiesetta di San Sebastiano ad Enna, a seguito dello slittamento della processione di San Sebastiano di Acireale. A causa della pioggia il giro del fercolo del santo e dei bracci reliquiari non è giunto al compimento lo scorso sabato, costringendo i devoti a riaccompagnare il santo in chiesa a causa della pioggia battente che ne rendeva pericoloso il proseguo. Proprio per questo motivo la processione è slittata alla prima data utile, martedì 23 gennaio.

La visita dei due bracci reliquiari argentei ad Enna è stata, quindi, annullata, slittandone la possibilità nei prossimi mesi.

“Uno slittamento che certamente dispiace, visti i preparativi e l’attesa – comunicano i devoti ennesi del Santo – ma che certamente non lenisce il clima di festa vissuto in questo mese di gennaio e soprattutto la comunanza di intenti tra i comitati acesi e i devoti ennesi che stringono ormai da anni un particolare sodalizio. Certi di poter riorganizzare l’evento prossimamente – concludono – si ringraziano tutti coloro che si sono prodigati sin da subito per la riuscita dei festeggiamenti, che proseguiranno come da programma, per concludersi il 27 gennaio”.