Enna: Annamaria De Francisco simbolo per “La Sicilia delle Donne”

Annamaria De Francisco è stata scelta come “donna di carta” che rappresenta l’intera provincia di Enna all’interno del festival del genio femminile “La Sicilia delle Donne”, giunto alla sua seconda edizione e diretto artisticamente da Fulvia Toscano e Marinella Fiume.

Domani, sabato 19 marzo, alle ore 19 video, testimonianze, racconti e lettura di brani delle sue raccolte saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival La Sicilia delle Donne.

“Si tratta di una tappa del festival dedicata esclusivamente alla nostra realtà ennese – spiega Elisa Di Dio, la scrittrice, attrice e regista referente della manifestazione a Enna – ho proposto fin da subito il nome di Annamaria perché l’ho conosciuta personalmente, siamo state colleghe di diversa generazione nella stessa scuola e poi affiatate compagne d’avventura in tanti eventi culturali. La sua gentilezza, l’amore profondo per la scrittura e la letteratura e la sua forte personalità sono impossibili da dimenticare e da oggi diventano un valore aggiunto per tutti noi”.

Classe 1935, palermitana di nascita, ennese d’adozione, Annamaria ha insegnato materie letterarie in vari istituti scolastici di Enna. Oltre che moglie, mamma e nonna è stata scrittrice, poetessa, saggista, giornalista e indimenticata professoressa. Notevole e variegata la produzione che ha lasciato alla sua morte, giunta a 85 anni nel 2020, frutto della sua personalità poliedrica e dei suoi mille interessi culturali e letterari.

Dalla mitologia alla devozione cattolica, da Nino Savarese a Umberto Domina, dall’Enciclopedia narrativa a Virginia Woolf passando per l’haiku e l’architettura siciliana: tutto questo e altro ancora è stato oggetto della sua attenzione creativa.

Coinvolti nell’iniziativa, che ha l’imprimatur della presidenza del Consiglio dei Ministri, il patrocinio della Regione Sicilia, di Naxos Legge e del Comune di Enna, i familiari della scrittrice, diverse associazione culturali, tra cui la Società Dante Alighieri di Enna, La Fidapa, Hennaion, la Compagnia dell’Arpa, Enna Città che legge, Amici della Festa del libro Il sasso nello stagno e il liceo classico dell’Istituto d’istruzione superiore Napoleone Colajanni la cui classe quinta è frequentata dal nipote di Annamaria De Francisco, Alessandro Aveni.

A curarne la scheda biografica sono state Anna Dongarrà, Adelia Martorana e Loredana Trovato. Video racconto a cura di Elisa Di Dio, regia e montaggio di Gaetano Di Gaetano. Interventi di Alessandro, Antonio, Elvira e Maria Aveni, Francesca Alessandra, Fenisia Mirabella, Serena Raffiotta, Maria Carmela Pitta, Alessandra Mirabella, Giancarla Fratantoni, Maria Renna, Mario Messina e Filippa Ilardo.

Dopo questa tappa web del festival, nelle prossime settimane ne seguirà un’altra dal vivo in città alla presenza delle ideatrici Marinella Fiume e Fulvia Toscano.

Intanto, la famiglia della scrittrice ha deciso di donare delle copie della raccolta di poesie “Palloni al vento” di Annamaria De Francisco ai bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna. Nei prossimi giorni gruppi di bambini e maestre celebreranno la memoria di Annamaria con letture all’aperto e lancio di palloncini al vento, richiamando alla lettera la visione della poetessa gentile che tutti ricordano sempre con il sorriso.