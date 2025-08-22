Enna: Anna Giunta è la nuova segretaria generale dell’Ex Provincia

PUBBLICITÀ

Classe ’68, nativa di Gangi, laurea in Giurisprudenza, sposata e madre di due figlie, nel curriculum diverse esperienze lavorative anche in molti comuni dell’ennese. E’ Anna Giunta la nuova segretaria generale del Libero Consorzio Comunale di Enna, individuata dal presidente, Piero Capizzi, tra una rosa di segretari che hanno partecipato all’avviso.

Con il decreto del Ministero dell’Interno assunto al protocollo dell’Ente lo scorso 8 agosto è stata ufficialmente assegnata alla guida del vertice amministrativo e prenderà servizio lunedì 25 agosto.

A lasciare il testimone il segretario uscente, Michele Iacono, che ha avuto il merito di traghettare l’Ente dalla gestione commissariale all’attuale governo politico. Individuato dall’allora commissario straordinario, Girolamo Di Fazio e poi confermato dall’ultimo commissario, Carmen Madonia, è stato in carica 4 anni e mezzo, governando le fasi più delicate e più critiche che hanno messo spesso alla prova la stessa tenuta istituzionale dell’Ente. Nella doppia veste di Dirigente ad interim del I° settore, grazie al team dell’ufficio personale e legale che in questi anni non si è risparmiato, ha portato a segno obiettivi attesi da tanto tempo tra cui la stabilizzazione del personale precario, le progressioni orizzontali e verticali per il personale interno, l’assunzione dell’ingegnere capo, l’assegnazione delle Posizioni Organizzative e in ultimo l’assunzione a tempo indeterminato dell’architetto, già con contratto a termine, grazie al PNRR. Individuato dall’Upi Nazionale quale punto di riferimento per la questione delle Provincie siciliane, alle prese con nuovi statuti e nuovi regolamenti, ha contribuito a fornire una nuova lettura di quello che dovrà essere il futuro di questi enti intermedi, chiamati a svolgere un ruolo più significativo e incisivo nella crescita dei territori.

“Per me è stata una sfida quotidiana – ha detto Iacono congedandosi dal personale – un mettersi in gioco sulle tante e spinose questioni che hanno attraversato la vita amministrativa dell’Ente, ho lavorato confidando sempre nella collaborazione del personale e anche nell’aiuto di Cerere che quotidianamente nel captare il mio sguardo dall’effige posta dietro la scrivania non mi fa fatto mancare il suo sostegno”.

Iacono lascia un Ente, oggi in salute, con nuove sfide che il nuovo vertice politico e amministrativo saprà di certo determinare.