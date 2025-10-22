Enna, Anita e il ritorno alle radici: da oltreoceano per riscoprire la propria storia

PUBBLICITÀ

Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni. Quello di Anita Parlagreco, arrivata da lontano, dagli Stati Uniti, è uno di questi. Il suo non era un viaggio qualunque: era un ritorno a casa.

I suoi bisnonni erano Benedetto Giummulè, sposato con Antonia Spagnolo, e Michele Messina, unito in matrimonio con Antonina Comincio. Suo nonno, Liborio Giummulè, aveva sposato Anna Messina. Nomi che oggi hanno ritrovato un volto, un luogo, un profumo.

Spinta dal desiderio di toccare con mano le proprie origini, Anita è arrivata ieri a Enna, la città che i suoi antenati lasciarono per emigrare negli Stati Uniti.

Grazie alla guida ennese Marta Cannizzo, anche rooting planner specializzata nei viaggi delle radici, è stato organizzato per lei un percorso unico, fatto di memoria e scoperta, con la collaborazione di Mario Messina (Hennaion) e Viviana Vetrano, guida turistica palermitana, e del tour operator Overseas Adventure Travel.

Accompagnata dal cugino ennese Luigi Giummulè e da Marta Cannizzo, Anita ha passeggiato per le vie del centro storico, respirando l’atmosfera della città che un tempo fu dei propri avi, fermandosi davanti alla casa d’origine del bisnonno, nel cuore dell’antico quartiere del SS. Salvatore, dove un tempo vivevano i Giummulè.

Il viaggio è continuato con un incontro pieno di emozione con i cugini del ramo materno: erano presenti sia i parenti Giummulè sia quelli della nonna materna Messina, tra cui Liliana Giummulè, custode preziosa della memoria familiare. Insieme hanno condiviso fotografie, racconti e aneddoti che hanno ricucito i fili di una storia mai dimenticata.

Per Anita è stata una giornata di pura commozione, ma anche di riconciliazione con le proprie radici. Anche per i suoi parenti ennesi, l’incontro con lei è stato un momento speciale: un’occasione per riscoprire la propria storia e sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Grazie alla sensibilità e alla professionalità di chi ha reso possibile questo incontro, Enna si è trasformata, per un giorno, in un ponte tra due mondi: quello della memoria e quello del presente.

Un viaggio che non finisce con la partenza di Anita, ma che continuerà nei cuori di chi c’era — e di chi, da lontano, sente ancora il richiamo della propria terra.