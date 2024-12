Enna, Anief: “Contrarietà assoluta agli accorpamenti scolastici in provincia”

PUBBLICITÀ

In merito all’intervento odierno dell’Assessore Turano presso l’Istituto Farinato, l’Anief ribadisce con fermezza la propria opposizione a ogni forma di accorpamento delle scuole nella provincia di Enna.

PUBBLICITÀ

“Tali misure – comunica il delegato provinciale Fabio Lucio Ingraiti – rappresentano un grave rischio per l’equilibrio educativo e sociale del territorio, già fragile e caratterizzato da una complessa geografia scolastica”.

L’Anief sostiene pienamente le istanze della comunità scolastica ennese, che “sta dimostrando un’unità e una determinazione esemplari nella difesa del diritto a un’istruzione equa e accessibile per tutti. Il ridimensionamento degli istituti scolastici locali minaccia di compromettere non solo la qualità dell’offerta formativa, ma anche il ruolo centrale della scuola come presidio culturale e sociale nei piccoli centri”.

L’Anief annuncia, inoltre, la propria partecipazione attiva alla giornata di protesta prevista per il 10 dicembre a Palermo, dove porterà le ragioni della comunità scolastica ennese al tavolo della conferenza regionale.

“Sarà questa – prosegue Ingraiti – un’occasione fondamentale per ribadire la netta contrarietà a ogni piano di dimensionamento, esponendo le criticità e le conseguenze negative che tali decisioni potrebbero avere sull’intero territorio”.

L’Anief invita tutte le parti interessate, dagli operatori scolastici agli amministratori locali, fino alle famiglie, a unirsi in questa battaglia “per difendere il diritto allo studio e il futuro delle nuove generazioni. Non arretreremo di un passo – conclide Ingraiti -. La scuola è il cuore del nostro territorio e non può essere sacrificata”.