Enna: Angela Maria Montalbano confermata alla direzione medica dell’Ospedale Umberto I

È stata ufficialmente confermata la Dr.ssa Angela Maria Montalbano nell’incarico di sostituzione come direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) per la Direzione Medica di Presidio presso l’Ospedale Umberto I di Enna.

La nomina rappresenta una continuità nell’organizzazione sanitaria del presidio ospedaliero ennese, dove la Dr.ssa Montalbano aveva già ricoperto il ruolo in via sostitutiva da diversi anni, dimostrando competenza e professionalità nella gestione delle attività medico-amministrative.

La conferma dell’incarico di facente funzioni per la direzione dell’Umberto I testimonia la fiducia riposta nell’operato della professionista, che proseguirà così nel coordinamento delle attività della Direzione medica di presidio, un ruolo cruciale per il funzionamento dell’intera struttura ospedaliera.

L’Ospedale Umberto I di Enna continuerà quindi a beneficiare dell’esperienza e della competenza della Dr.ssa Montalbano, garantendo la continuità dei servizi e la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. La nomina si inserisce nel più vasto processo di consolidamento dell’organico dirigenziale dell’ASP di Enna, finalizzato a garantire stabilità e efficienza nella gestione dei servizi e dei presidi del territorio.