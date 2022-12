Si è svolto ieri a Palermo il coordinamento regionale delle consulte studentesche siciliane. Sarà l’ennese Andrea Greco a coordinarle, continuando il suo mandato già iniziato l’anno scorso.

“Incarico di grande prestigio e di lustro non solo per la Consulta di Enna, ma per tutti gli studenti della Provincia – ha dichiarato il vicepresidente provinciale della consulta -. Siamo certi del fatto che Andrea rappresenterà al meglio la regione negli organismi nazionali”.