Enna: Andrea Greco eletto coordinatore regionale delle consulte studentesche

Il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Enna Andrea Greco è stato eletto coordinatore del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti Sicilia. Il coordinamento, massimo organo istituzionale di rappresentanza regionale delle studentesse e degli studenti, è un organo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, e collabora con l’Ufficio Scolastico Regionale.

“L’elezione di Andrea Greco è una fonte di lustro per la nostra provincia – hanno commentato il vice presidente Cps Enna Giuseppe Baja, la segretaria Cps Enna Gaia Silvestri, e Davide Conti dell’Esecutivo Nazionale Federazione degli Studenti -. Oggi è un grande giorno per tutti gli studenti di Enna, dopo 5 anni la nostra provincia coordinerà la rappresentanza studentesca di tutta la regione e avrà modo di rappresentare i 250.000 studenti siciliani al Ministero dell’Istruzione, come delegato all’ufficio di coordinamento nazionale”.

“Ringraziando per l’incarico affidatomi dai membri del coordinamento – le parole di Greco – lavorerò al massimo delle mie capacità per fornire rappresentanza agli oltre 250.000 studenti della nostra regione nelle sedi nazionali di rappresentanza”.