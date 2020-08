Enna: Andrea Dibilio è il candidato di Volt al Consiglio Comunale

Il movimento Volt, approdato ad Enna durante il lockdown e sviluppatosi digitalmente nel primo periodo, schiererà tra le fila di Dipietro un candidato al Consiglio Comunale: Andrea Dibilio, diciottenne neodiplomato al Liceo Scientifico Pietro Farinato. Il ragazzo sarà il primo candidato per Volt in Sicilia.

“Come non supportare un operato moderno e innovativo come quello dell’amministrazione Dipietro? Come non incentivare e coadiuvare il nostro Sindaco in un’altra amministrazione, che si preannuncia ancora più vicina agli interessi e alle esigenze dei giovani?” dichiara Dibilio. Per i ragazzi di Volt, la voglia di mettersi in gioco e di cominciare, sul serio, a lavorare per la città, nasce dall’esigenza di novità e di modernità che Enna richiede da tempo.

“Correre a queste elezioni è un grande privilegio per me e per tutto il movimento, questo sarà l’inizio di un nuovo modo di fare politica: ecologismo, innovazione del mondo del lavoro e digitalizzazione saranno le nostre prerogative, le nuove generazioni ne hanno davvero bisogno.” conclude il candidato.