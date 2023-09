Enna: Ancos Confartigianato, aperte le candidature per il servizio civile universale

PUBBLICITÀ

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha messo al bando 4.629 posti per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari del servizio civile digitale. L’Ancos Confartigianato Enna ha a disposizione 2 posti per il progetto “Digital Welf@re Point: orientare e facilitare l’accesso ai servizi online della PA”.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro il 28 settembre alle ore 14. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 507,00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Via G. Borremans 53/F a Enna (tel. 0935/531905, e-mail info@confartigianatoenna.it).