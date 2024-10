Enna: ANCoS celebra i suoi 15 anni di attività con un ricco programma di iniziative

PUBBLICITÀ

ANCoS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive,, organizzazione di promozione sociale legata al sistema confederale di Confartigianato, nata nel 2002 con l’obiettivo di supportare lo sviluppo e il benessere delle comunità locali attraverso iniziative sociali, culturali, educative e sportive, è presente in tutta Italia, negli anni si è distinta per aver realizzato progetti di carattere internazionale e di recupero di beni del patrimonio storico e culturale.

ANCoS Enna costituitasi nel 2009, rispecchia integralmente i valori e la missione di ANCoS nazionale, promuovendo l’inclusione sociale, la solidarietà e la cittadinanza attiva, con attenzione particolare a gruppi vulnerabili come giovani, anziani e persone con disabilità, l’elevazione culturale e morale, l’impegno civile e sociale e il tempo libero.

Quest’anno, per celebrare il suo quindicesimo anniversario, presenta un programma ricco di attività volte a valorizzare l’inclusione, il patrimonio umano, lo sport, la natura e le buone pratiche di vita sana. In occasione dei suoi 15 anni di attività sociale, rinnova il suo impegno con nuovi progetti pensati per tutte le fasce di età, puntando su inclusione, solidarietà e sensibilizzazione ambientale. “Ogni attività che proponiamo è pensata per essere un’occasione di crescita personale e collettiva – dichiara la presidente Francesca Andolina – in un contesto dove nessuno si senta escluso. La nostra forza risiede nella comunità e nella capacità di fare rete, e siamo certi che con il contributo di tutti riusciremo a fare sempre di più per il benessere delle comunità della provincia di Enna. Invitiamo tutti a partecipare alle nostre giornate dal 21 ottobre al 27 ottobre”.

Di seguito il programma.

Lunedì dalle 16,30 alle 18,30 gara di bocce per gli ospiti della Contea, organizzatore Tomasello Giuseppe. Martedì dalle 16,30 alle 18,30 gara di bocce per i soci e familiari, organizzatore Tomasello Giuseppe. Mercoledì dalle 10 alle 13,30 incontri culturali presso l’Urban Center, relatori Giuseppe Amato, responsabile Legambiente Sicilia per le risorse idriche, sul tema “Incidenza dei cambiamenti climatici e conseguenze sul benessere della vita quotidiana dei cittadini”, il Prof. Francesco Castelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore, sul tema “L’Università Kore esempio di promozione, sviluppo culturale ed economico di un territorio”, il Dott. Giuseppe Restivo, primario del reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Enna, sul tema “Il Rene operaio silenzioso”, coordina Stefano Iannello, segretario ANCoS. Giovedì dalle ore 10 al Parco di Villa Zagaria a Pergusa, visita del campo internazionale del germoplasma dell’olivo descritto dal Dr. Antonio Aveni, picnic al Visitors Center di Pergusa. Venerdì 25 ottobre dalle ore 10 archeo-visita del Villaggio Bizantino, guida Gianluca Rosso, pranzo a Cacchiamo presso il locale gli “Antichi Sapori”. Domenica 27 ottobre dalle 10 alle 13 assemblea dei soci ANCoS 2024 presso l’Hotel Garden con la presenza del segretario nazionale Fabio Menicacci.