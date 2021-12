Enna: ancora un successo le predonazioni di sangue organizzate dall’Avis

Dopo il successo ottenuto il 18 novembre, l’Avis di Enna, in collaborazione con l’Asp, ha organizzato un’altra mattina di promozione della donazione del sangue e di predonazioni. La manifestazione, svoltasi ieri in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione e alla professionalità del dott. Francesco Spedale, primario dell’ UOC di Medicina Trasfusionale ed Ematologia dell’Umberto I, e del dott. Angelo Contrino, che hanno seguito i futuri donatori durante le predonazioni, rispondendo a tutte le loro domande e chiarendo i dubbi.

Anche questa volta la location, grazie alla concessione da parte del Comune di Enna, è stata via S. Mazza (davanti il Liceo A. Lincoln e la Facoltà di Psicologia della Kore), che ha visto una cospicua affluenza di persone disposte a diventare donatori di sangue e di conseguenza donatori di vita.

I volontari avisini hanno ricevuto nuovamente il prezioso aiuto dell’infermiera Rita Nicosia, che ha coccolato ogni singola persona che è salita sull’autoemoteca e ha effettuato il prelievo.

L’impegno dei volontari dell’Avis di Enna non si ferma, l’associazione nei prossimi giorni metterà in campo altre iniziative che avranno come unico obiettivo la donazione del sangue.

“Grazie a chi – fanno sapere dall’associazione – non solo nelle giornate dedicate alle predonazioni ma ogni giorno sceglie di donare il proprio sangue per salvare la vita altrui. Grazie ai genitori dei ragazzi che in queste due giornate hanno accompagnato i loro figli e gli hanno insegnato ancora una volta il significato della parola amore. Grazie ai volontari, che con dedizione e passione, sono in prima fila ogni giorno per trasmettere quanto bene ci sia dietro alla donazione del sangue, perché far star bene gli altri fa star bene anche noi”.