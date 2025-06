Enna: ANCI Sicilia, focus sullo statuto delle ex Province e sul regolamento dei consigli provinciali

PUBBLICITÀ

Enna non è stata scelta a caso. Non solo per la sua centralità geografia ma anche perchè da qualche anno il Libero Consorzio Comunale, con il segretario generale, Michele Iacono, è punto di riferimento in Sicilia dell’UPI, unione delle province siciliane. Upi e Anci hanno stretto un proficuo rapporto di collaborazione per affrontare le tante e diverse questioni che riguardano i Comuni e i Liberi Consorzi comunali, che da aprile di quest’anno, dopo 12 anni di commissariamenti, hanno ripristinato un governo politico con la elezione indiretta dei presidenti e dei consiglieri.

E’ stato proprio nella sede della ex Provincia di Enna che si è svolto l’incontro promosso da Anci Sicilia con i Presidenti e i Segretari generali del sei Liberi Consorzi e delle tre Città metropolitane per discutere della necessità di una revisione condivisa dello Statuto e del regolamento dei Consigli provinciali alla luce delle nuove esigenze degli Enti. Ad accogliere la delegazione il presidente, Piero Capizzi assieme al segretario, Michele Iacono.

Presenti al tavolo Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale di ANCI Sicilia, l’avv. Gianfranco Barbagallo, consulente di ANCI Sicilia, Francesco Fragale, Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, Mario Trombetta, Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, Rossana Carruba, Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, Pietro Nicola Amorosia, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Eugenio Alessi, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Giampiero Bella, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Giovanni Spinella, Segretario Generale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

In vista della approvazione degli Statuti e dei regolamenti di funzionamento dei Consigli delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, ci si è confrontati sulle proposte elaborate, anche individuando alcuni aspetti che possono presentare criticità a causa della non chiara formulazione di alcune norme fondamentali. I Segretari Generali hanno condiviso la necessità di dare parziale uniformità ai testi statutari e ai regolamenti di funzionamento, adottando un percorso comune dell’analisi dei relativi contenuti. I presidenti dei Liberi Consorzi Comunali presenti alla riunione hanno manifestato la disponibilità, insieme a ANCI Sicilia, a farsi promotori presso l’Assemblea Regionale Siciliana e l’Assessorato EE.LL. di quegli elementi che potrebbero necessitare di un intervento legislativo, o di una circolare assessoriale, a chiarimento delle norme che presentano difficoltà di applicazione.

“Abbiamo inaugurato assieme ad Anci e Upi una buona prassi – ha detto Capizzi – che favorirà il dialogo e il confronto concreto e propositivo tra gli amministratori per rendere gli Enti sempre più efficienti ed aderenti alla necessità dei territori amministratati”.

L’incontro si è concluso condividendo l’opportunità di ulteriori confronti per la definizione sia delle proposte sugli Statuti delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali siciliani sia dei regolamenti di funzionamento dei rispettivi Consigli.