Enna: anche le associazioni del Centro Atlantis in piazza sabato per la Palestina

Il Centro Atlantis e le associazioni che lo compongono – Libera Contro le Mafie Enna, Arci Petra APS, Koinè APS, Terramatta, Giosef Enna, ANPI Enna, Bedda Radio – aderiscono e partecipano alla manifestazione “Tutti in piazza: basta complicità”, promossa da ARCI, che si terrà sabato alle ore 18:30 a Enna, in Piazza Umberto, davanti al Teatro Neglia.

Il Centro Atlantis è uno spazio collettivo di impegno civile e trasformazione sociale, nato per dare voce ai territori, costruire cittadinanza, difendere i diritti e promuovere cultura della pace, della solidarietà, dell’uguaglianza.

“La manifestazione del 14 giugno – comunica il Centro Atlantis – è un appello forte e necessario. Quello che accade in Palestina, e in particolare nella Striscia di Gaza, è una tragedia umanitaria senza precedenti: oltre il 70% degli edifici è stato distrutto, migliaia di civili sono stati uccisi, milioni di persone costrette alla fame, al trauma, all’esilio. Donne, bambine e bambini pagano il prezzo più alto. Davanti a tutto questo, non è possibile restare in silenzio. L’indifferenza è complicità. Il nostro Paese non può continuare a voltarsi dall’altra parte. Le istituzioni democratiche devono farsi carico del proprio ruolo e chiedere con forza il cessate il fuoco immediato, la protezione dei civili, il rispetto del diritto internazionale, il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Come Centro Atlantis saremo in piazza, insieme. Perché crediamo che il ruolo della società civile sia oggi più che mai decisivo: educare alla solidarietà, scegliere da che parte stare, difendere la vita e la dignità umana. Invitiamo tutte le associazioni, le organizzazioni, le scuole, i sindacati, i movimenti, i partiti, e ogni cittadina e cittadino a unirsi a questo momento. Qui non c’è spazio per l’ambiguità: o si è contro l’ingiustizia, o la si alimenta”.