Enna: anche il Lagoreal per la donazione del sangue

Anche gli atleti della squadra di calcio Lagoreal di Pergusa sono testimonial della campagna di donazione del sangue e plasma lanciata dalla Direzione dell’ASP di Enna.

Dopo gli atleti della squadra di pallacanestro SIAZ di Piazza Armerina e della “Pallamano Orlando di Enna”, i giocatori del Lagoreal di Pergusa si sono sottoposti alla donazione e alla predonazione presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Enna, diretto dal dott. Francesco Spedale, accompagnati dal presidente e vipresidente dell’AVIS di Enna, Maria Elena Spalletta e Giulia Buono. L’iniziativa è stata promossa in sinergia con Vincenzo Bandinu, storico atleta molto noto per le sue imprese sportive e per l’adesione alle campagne di donazione.

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Mario Zappia, assiduo donatore, nell’anno in corso ha già donato presso ciascuno dei tre centri trasfusionali aziendali di Enna, Piazza Armerina e Nicosia promuovendo in prima persona la campagna di donazione lanciata dal Centro Regionale Sangue e dal Ministero della Salute.

“I giovani atleti di squadre sportive – ha dichiarato – con l’apporto delle associazioni di donatori presenti nel territorio, hanno espresso la loro adesione fattiva alla campagna di promozione. Ringraziamo donatori e volontari per l’impegno e la condivisione del messaggio, nella convinzione che sarà ancora una volta raggiunta e confermata l’eccellenza nella raccolta del sangue e del plasma nella nostra provincia”.