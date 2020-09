Enna: anche i Giovani Democratici aderiscono a “NOstra”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa dei Giovani Democratici di Enna sottoscritta dal segretario comunale Alfredo Alerci.

“La difesa della Democrazia in ogni sua espressione è valore fondante della nostra comunità politica: un principio che ci ha sempre unito al di là di ogni diversa posizione. Per questo crediamo che in un momento storico come questo sia un grave errore permettere che essa possa essere indebolita da una riforma pasticciata, mossa soltanto dalla deriva populista degli ultimi anni che trasformerebbe la sfiducia nella politica in una grossa limitazione della sovranità popolare. Territori come il nostro rischierebbero, con la vittoria del “Sì” al Referendum sul taglio dei parlamentari, di non poter più eleggere un rappresentante. I giovani come noi troverebbero le porte chiuse da una casta ancora più rafforzata. Per questo e per tanti altri motivi, aderiamo a “NOstra – Comitato Giovanile per il NO al Referendum Costituzionale”, che vedrà la mobilitazione di una grossa fetta del mondo giovanile della provincia di Enna, fra associazioni, movimenti e partiti politici: uniti in difesa del nostro diritto di essere rappresentati”.