Enna: anche “I Corrieri dell’Oasi” premiati dalla Camera di Commercio

Consegnato anche alla Società Cooperativa Sociale “I Corrieri dell’Oasi ONLUS” lo scorso 25 marzo il premio Imprese Leader 2022 conferito dalla Camera di Commercio di Palermo-Enna ad imprese che si sono distinte per resilienza, resistenza, innovazione, ri-orientamento, iniziativa e capacità anche nel difficilissimo periodo del Covid-19.

La cooperativa sociale opera dal 2008 nel sociale con l’obiettivo di aiutare le famiglie a far fronte a tutte le sfide che pone la disabilità di un proprio caro. I servizi che la cooperativa offre vanno dalla valutazione dei disturbi del neurosviluppo al centro diurno dedicato per i disturbi dello spettro dell’autismo che ospita 20 utenti al giorno per un trattamento psicoeducativo, dal servizio specialistico nelle scuole alle mini-equipe territoriali per persone con autismo, dalla formazione sulle buone prassi alla ricerca clinica di tipo piscoeducativo.