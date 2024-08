Enna: anche Gioventù Nazionale a favore del monumento alla civiltà mineraria in Piazza Antonello da Messina

PUBBLICITÀ

Anche Gioventù Nazionale si unisce al coro di coloro che auspicano l’installazione di un monumento che celebri e commemori la civiltà mineraria in Piazza Antonello da Messina ad Enna Bassa.

“Un dovere civico – comunica il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Jacopo Mario Gessaro – che deve unire tutte le forze politiche, aldilà di ideologie contrapposte, nella riscoperta delle nostre origini e della nostra maggiore tradizione produttiva, insieme all’agricoltura. Non bisogna in alcun modo sottovalutare l’importanza di questa azione, in grado di rammentare alle future generazioni, e non solo, la nostra identità e le nostre radici”.

“Cosa ne sarebbe stato del nostro capoluogo senza l’impegno e la fatica di centinaia di minatori che spesso, a causa delle disastrose condizioni lavorative, perdevano la vita nel sottosuolo? Come nipote di un ‘surfararu’ – conclude Gessaro – ritengo fortemente che stia a noi giovani generazioni il compito di onorarli degnamente”.