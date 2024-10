Enna: anche Assoconsumatori ha partecipato ieri all’incontro con l’ATI

PUBBLICITÀ

Anche Assoconsumatori ha partecipato ieri all’incontro con l’ATI.

“Si sono affrontati diversi temi – comunica Assoconsumatori – in primis il piano di emergenza che pare sia fermo al 2005. Quando sono state chieste informazioni sui contenuti, la risposta è stata insufficiente. Abbiamo affrontato il tema bollette, le cui tariffe ci sembrano elevate e da rivedere, come da rivedere sono alcune voci delle suddette, da verificare unitamente al tema della prescrizione. Si è affrontato il tema della captazione delle risorse idriche e non ultimo per importanza si è fatto notare della condotta illegittima del gestore Acquaenna, invocando i poteri di controllo e vigilanza dell’ATI in modo di avviare un procedimento che verifichi le eventuali inadempienze”.

“L’ATI – conclude Assoconsumatori – ha preso l’impegno di convocare le parti entro la prossima settimana, al fine di un confronto sulle varie questioni attinenti le bollette”.