Enna. Ance: “Non ci facciamo intimidire da attacchi minatori nei nostri cantieri”

“Non ci facciamo intimidire da attacchi minatori nei nostri cantieri, non intendiamo cedere, siamo uniti e convinti che così non può proseguire. Allo Stato il compito di garantire che gli autori e chi li ha assoldati siano individuati e punti. A noi il compito di tenere duro e continuare a lavorare per le nostre imprese e per i nostri lavoratori. Pieno sostegno al nostro collega Saddemi che non è solo. Resistere insieme è l’unico modo per vincere questa lunga battaglia contro i parassiti che si annidano ovunque”. Così Sabrina Burgarello, presidente di ANCE Enna, a commento di quanto accaduto nel cantiere del dirigente dell’ANCE ennese, presidente della locale Cassa Edile, Mario Saddemi.

“Conosciamo Saddemi e sappiamo che ha principi morali ben saldi. Riusciremo insieme a superare anche questi fatti. Tutto lo staff ANCE e Cassa Edile si stringe attorno a lui per sostenerlo nel continuare a resistere alle intimidazioni” così commenta Gildo Matera, direttore dell’associazione.

Prosegue la Burgarello. “Attendiamo fiduciosi una pronta risposta dello Stato. Solo così si mostrerà che la viltà mafiosa ha ormai superato ogni limite. Non ci piegheremo a questa o a qualunque altra azione di intimidazione o di prevaricazione, da qualunque parte arrivi”.