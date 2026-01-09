Enna, ANCE: nominati i nuovi vertici della Cassa Edile

PUBBLICITÀ

Il Consiglio Generale dell’ANCE ha nominato i nuovi vertici della Cassa Edile. Confermata la fiducia al Presidente Gaetano Debole che sarà affiancato nel Comitato di Gestione da Roberto Nasca, Dario Talio, Giuseppe La Spina, Antonello Attardi e Angelo Di Dio Randazzo.

Nominati anche i delegati nel Consiglio Generale: Burgarello Sabrina, Giuseppe Laneri e Ennio Palermo.

Enzo Talio, Presidente ANCE Enna: “Puntiamo a far diventare sempre più la Cassa Edile un centro di servizio per le imprese e per i lavoratori. Già oggi molti servizi offerti dalla cassa gratuitamente aiutano imprese e lavoratori dell’edilizia a tenersi aggiornati e a salvaguardare regolarità e sicurezza nei cantieri. Il salto di qualità lo faremo su innovazione e digitalizzazione dei cantieri in chiave sicurezza e per favorire una maggior qualificazione delle maestranze, favorendo nuovi ingressi nel mondo del lavoro edile e favorendo una maggior presenza femminile.”

L’ANCE conferma dunque la sua attenzione ai temi delle parità di genere per colmare un divario che l’ultimo Decreto ministeriale di Dicembre indica ancora come molto marcato. Il dato nazionale infatti indica infatti al 80,2 il divario tra occupati maschili e femminili.

Gaetano Debole: “L’impegno che come Ente prenderemo è quello di avviare una scuola dei mestieri aperta a giovani e donne che possa creare una nuova classe di tecnici e operai qualificati che possano aiutarci a innovare le nostre aziende per affrontare le sfide dei prossimi anni.”