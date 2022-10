Enna, Ance: “Inaccettabile nessuna proposta concreta per sterilizzare gli aumenti delle bollette”

“E’ inaccettabile che non sia ancora stata avanzata nessuna proposta concreta per sterilizzare gli aumenti delle bollette”. Così Sabrina Burgarello, presidente dei costruttori dell’ANCE ennese, esprime l’amarezza per l’inerzia con cui si sta affrontando il tema degli aumenti dei costi energetici.

“Insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali ed ai sindacati – prosegue – abbiamo ritenuto necessario promuovere un momento in cui dare chiaro il segnale del disagio e della preoccupazione che investe tutti i settori produttivi. Se non si trovano soluzioni immediate entro qualche mese rischiamo di dover vedere centinaia di licenziamenti, specie nelle piccole imprese che non potranno sostenere gli aumenti.”

“Non possiamo accettare – prosegue la presidente Ance Enna – che nel nome della speculazione finanziaria, che insieme al conflitto russo-ucraino sta alimentando questa continua crescita dei costi delle bollette energetiche, i sacrifici fatti da piccoli imprenditori e dalle famiglie vadano in fumo. Abbiamo chiesto che siano sterilizzate le bollette al costo del 2021 e che sia previsto il divieto di distacco per chi non può pagare. E’ l’unico modo per arginare la situazione in attesa di vedere se le misure concordate oggi a Bruxelles saranno in grado di bloccare la crescita. In tutti i casi sarà impossibile tornare a costi accettabili per cui è necessario intervenire con immediatezza”.

L’appuntamento per tutti i cittadini è lunedì alle 10 in Piazza Prefettura ad Enna.