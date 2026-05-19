Enna: ANCE e Sicindustria presentano sette priorità per il futuro della città

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ANCE Enna e Sicindustria presentano un documento programmatico congiunto destinato alla futura amministrazione comunale. Sette punti strategici per trasformare Enna in una città più sostenibile, attrattiva e produttiva, con proposte concrete e finanziabili.

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Per la prima volta ANCE Enna e Sicindustria si presentano unite con un unico contributo programmatico. La scelta non è casuale: costruzioni e industria condividono le stesse sfide — manodopera qualificata, burocrazia, infrastrutture — e le stesse opportunità legate ai fondi europei della nuova programmazione 2021–2027. Un territorio che parla con una voce sola è un territorio più forte.

Tra le priorità condivise spicca il tema delle infrastrutture urbane: strade, servizi, illuminazione pubblica e mobilità sono il volto quotidiano di una città e il presupposto per qualsiasi sviluppo economico e turistico. Senza investimenti pubblici programmati e una capacità di spesa dei fondi europei finalmente all’altezza, ogni altra visione rischia di restare sulla carta.

Il documento integrale, con le proposte operative dettagliate per ciascuno dei sette assi, è stato inviato ai candidati a Sindaco ed disponibile su richiesta presso gli uffici delle rispettive associazioni.

Le sette priorità strategiche

1. Rigenerazione Urbana Diffusa – Interventi capillari sul patrimonio edilizio esistente, anche di piccola scala, con percorsi autorizzativi semplificati e sportello unico dedicato.

2. Enna Città nZEB – Piano Energetico Comunale, Comunità Energetiche Rinnovabili e aggiornamento del Regolamento Edilizio per portare la città agli standard europei di quasi-zero energia.

3. Qualità Urbana e Comunità – Urbanistica partecipata, Piano dei Servizi di Quartiere e percorsi ciclopedonali per costruire comunità coese nei rioni di Enna.

4. Valorizzazione dell’Università Kore – Protocollo strutturale Comune–Kore, residenze universitarie nel centro storico e Osservatorio Economico per mettere l’ateneo al servizio dello sviluppo locale.

5. Potenziamento del Area Industriale di Dittaino – ZES Unica Mezzogiorno, connettività in fibra e 5G, piattaforma logistica e polo per l’economia circolare per rilanciare l’area produttiva.

6. Sviluppo del Turismo – Piano Strategico del Turismo, Distretto Turistico Integrato e valorizzazione dell’offerta esperienziale per tradurre il patrimonio ennese in flussi turistici reali.

7. Viabilità Urbana e Investimenti Pubblici – Piano Urbano Mobilità Sostenibile, rifacimento del manto stradale, illuminazione LED, reti idriche e fognarie, parcheggi di interscambio e un piano pluriennale di investimenti per ammodernare le infrastrutture della città.

“Come costruttori, sappiamo che rigenerare una città non significa solo erigere nuovi edifici: significa ricostruire tessuto sociale, efficienza energetica e qualità della vita. Strade sicure, reti efficienti e spazi pubblici dignitosi sono la base su cui si costruisce tutto il resto. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con la nuova Amministrazione per fare di Enna una città più bella, sicura e sostenibile.” dichiara Vincenzo Talio, Presidente ANCE Enna.

“Il mondo produttivo ennese ha bisogno di infrastrutture, connettività e semplificazione. Strade dissestate, sottoservizi obsoleti e cantieri disorganizzati scoraggiano gli investitori e pesano sulle imprese ogni giorno. Il Dittaino può diventare un polo di eccellenza industriale nel cuore della Sicilia: chiediamo un’Amministrazione Comunale che faccia la sua parte con una visione chiara e investimenti programmati.” dichiara Luigi Rizzolo, Presidente Sicindustria.

Cliccando il seguente link è possibile consultare il documento programmatico https://www.ennalive.it/wp-content/uploads/2026/05/documento_proposte_ance_sicindustria.pdf