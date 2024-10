Enna: Ance, al via il piano per la digitalizzazione degli appalti

PUBBLICITÀ

Al via dal 3 ottobre il primo corso abilitante sul BIM. Il Bim (Building Information Modeling) è uno strumento attraverso il quale si superano le limitazioni legate alle poche informazioni disponibili con il modello tradizione e consente di avere in tutte le fasi i dettagli di un’opera in tutti i suoi particolari. Tutte le gare d’appalto da gennaio 2025 dovranno obbligatoriamente essere progettate e eseguite in BIM.

PUBBLICITÀ

“Riteniamo sia necessario che le imprese ed i loro tecnici padroneggino questi strumenti – dichiara la presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Sabrina Burgarello – in modo da non dover incorrere in rischi nella gestione di appalto che non potevano prevedere. La digitalizzazione dei processi di gestione di un appalto può essere un vantaggio se ben utilizzata. Auspichiamo che anche le stazioni appaltanti si attrezzino per garantire la necessaria formazione ai tecnici”.

Il corso prevede un primo modulo destinato alle imprese, un secondo modulo destinato ai tecnici delle imprese ed un terzo modulo per formare BIM Specialist.

Appuntamento per le sole imprese iscritte il 3 ottobre alle ore 9:30 in Cassa Edile.