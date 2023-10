Enna: Anap, Vincenzo Mantegna eletto presidente

PUBBLICITÀ

Ieri si è tenuta presso la Confartigianato Imprese Enna l’assemblea provinciale dell’Anap (Associazione anziani e pensionati). Oggetto, l’elezione del nuovo presidente.

PUBBLICITÀ

All’uscente De Rose Primo Giovanni, che ha ricoperto la carica per due mandati, è subentrato Mantegna Vincenzo, ex direttore provinciale del patronato Inapa di Confartigianato. Una colonna portante dell’associazione.

De Rose è stato ringraziato per la sua abnegazione, disponibilità e vicinanza alla struttura dal presidente Vicario di Confartigianato, Pierpaolo Tirrito.

Il neo eletto presidente Mantegna ha dichiarato: “In primo luogo ringrazio tutti per la fiducia accordatami. Il mio obbiettivo sarà quello di rappresentare al meglio i nostri numerosissimi soci pensionati. Questo incarico mi inorgoglisce e mi carica di entusiasmo. Con l’aiuto della squadra Confartigianato andremo a visitare i soci, comune per comune, rinnovando i direttivi locali, inoltre ci batteremo e confronteremo con le istituzioni locali per portare avanti la campagna sulla sicurezza, sulla migliore qualità della vita, sulla sanità.

L’ obbiettivo principale dell’ ANAP è quello di garantire a tutti i pensionati lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione individuale e collettiva, con la risoluzione dei bisogni materiali, morali, intellettuali”.