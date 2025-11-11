Enna, anagrafe canina: stabilite le nuove tariffe del contributo di solidarietà

PUBBLICITÀ

L’Assessorato Regionale della Salute, con Decreto Assessoriale n. 1166 del 22/10/2025, ha determinato l’entità e le modalità di versamento del contributo di solidarietà previsto dall’art. 10 della Legge Regionale 15/22 a carico di proprietari/detentori di animali di specie canina per le operazioni di anagrafe, identificazione/registrazione o passaggio di proprietà. Lo rende noto il Direttore UOC Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, dott. Domenico Lodico, del Dipartimento Veterinario dell’ASP di Enna.

PUBBLICITÀ

Le somme da corrispondere sono le seguenti: euro 20 per l’iscrizione all’anagrafe di un singolo soggetto; euro 80 per l’iscrizione all’anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti; euro 10 per le variazioni di proprietà dell’animale già iscritto. Modalità di versamento: le predette somme dovranno essere versate in entrata nel bilancio della Regione attraverso il sistema PagoPa, disponibile sul portale dei pagamenti della Regione Siciliana, raggiungibile al link: https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio e attraverso il seguente percorso: ALTRE ENTRATE REGIONALI – ASSESSORATO DELLA SALUTE – 2117 CAPITOLO 8126 “Contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondere in occasione delle operazioni di identificazione e registrazione o di passaggio di proprietà presso l’anagrafe canina”.

PUBBLICITÀ

“Il cittadino che deve sottoporre a identificazione il proprio animale d’affezione o deve comunicare la cessione dello stesso ad altro utente – comunica l’Asp di Enna – è tenuto a esibire la quietanza del pagamento come sopra determinato. Quanto precede ha decorrenza immediata.”