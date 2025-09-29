Enna: amore e passione chiudono settembre con l’ultimo aperitivo letterario al Parco Proserpina

PUBBLICITÀ

Domani, martedì 30 settembre, il Parco Proserpina di Pergusa ospita l’ultimo appuntamento del mese con gli “Aperitivi Letterari” dedicato al tema “Amore e passione in letteratura e dintorni”. Un nuovo incontro conviviale e culturale, alle ore 19, tra letture condivise, dialoghi e approfondimenti all’interno del progetto Biblioinsieme.

Il filo rosso della serata saranno l’amore e la passione: due forze che ispirano poesia e filosofia e che si ritroveranno attraverso letture scelte. Un’occasione per fermarsi, ascoltare e lasciarsi guidare dalle parole che “scaldano il cuore”, per scoprire insieme quanto l’amore e la passione continuino a essere la linfa della nostra umanità.

Ingresso libero.