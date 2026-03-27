Enna, amministrative: Eliana Longi lancia l’ultimo appello all’unità del centrodestra

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L’Onorevole Eliana Longi, deputata di Fratelli d’Italia, interviene con un ultimo e deciso appello all’unità del centrodestra in vista delle prossime amministrative: “Rivolgo un ultimo appello alle forze della coalizione affinché si giunga rapidamente a una sintesi, perché si tratta innanzitutto di una questione di rispetto nei confronti dei cittadini, ai quali dobbiamo offrire proposte chiare, credibili e alternative concrete per il governo della città”.

“Allo stesso modo – prosegue – ritengo sia doveroso rispetto verso i candidati che hanno già scelto di mettersi a disposizione, accettando di correre per il Consiglio comunale senza conoscere ancora il nome del candidato sindaco, una condizione che non è più sostenibile e che rischia di alimentare ulteriore incertezza; il protrarsi di questo stallo rischia di minare la credibilità stessa della politica, che agli occhi dei cittadini appare sempre più distante e incapace di assumere decisioni; come Fratelli d’Italia non abbiamo avanzato alcuna candidatura proprio perché abbiamo voluto confidare fino all’ultimo nella maturità della coalizione e nella possibilità di giungere a una sintesi condivisa, ma l’attesa ha ormai superato ogni limite ragionevole; per questo annuncio che entro la Pasqua, qualora dovesse permanere questo immobilismo e non si riuscisse a convergere su un candidato unitario, saremo costretti ad assumere una decisione autonoma; una scelta che compiremo sulla base di un criterio chiaro, ovvero la condivisione del programma, valutando con attenzione le proposte e i contenuti dei candidati sindaci che hanno già ufficializzato la propria posizione, con l’obiettivo di individuare la soluzione più coerente con la nostra visione per la città, ribadendo infine che presenteremo a breve una lista forte e competitiva, con numerosi giovani e donne, pronta a rappresentare al meglio il territorio.”