Enna, amministrative: ecco le liste a sostegno di Ezio De Rose

Queste le liste a sostegno del candidato sindaco di Enna Ezio De Rose.
Enna Futura: Paolo Gargaglione, Gaetano Alessandra, Michele Baldi, Mario Barbusca, Peter Barreca, Francesca Bongiovanni, Irene Calabrese, Vito Cardaci, Alessandro Coniglione, Barbara Di Natale, Luana Gervasi, Marialuisa Guerriero, Rita Gulino, Carmelo Iannello, Salvatore Insabella, Giuseppa Macaluso, Elvira Patelmo, Massimo Riccobene, Gaetana Savoca, Veronica Seggio, Vincenzo Sutera, Maria Pia Taormina, Rossana Tirrito, Egidio Torregrossa.
Fare Comune: Alessia Balsamo, Simone Bongiorno, Rosalinda Campanile, Giuseppe Campochiaro, Giovanni Contino, Salvatore Costa, Paolo Di Dio, Karol Freschi, Valentina Giummo, Maurizio Gulina, Liborio Incudine, Paola Lo Monaco, Antonio Messina, Francesco Mirisciotti, Concetta Maria Nicosia, Filippa Paternò, Riccardo Savoca, Agata Tumminaro, Salvatore Vigiano.
Popolari e Autonomisti – Mpa: Giuseppina Andolina, Salvatore Astorina, Marina Barbagallo, Maria Franca Cacciato, Gaetano Catalano, Comito Francesco, Mariagiovanna Di Rosa, Francesco Di Venti, Naomi Fiammetta, Giuseppina Firrantello, Valentina Gargaglione, Graziella Gennuso, Giuseppe La Porta, Emilia Lo Giudice, Paolo Mancuso, Mirko Milano, Stefano Milano, Silvia Mirisola, Barbara Perna, Maria Pistillo, Cristina Potenza, Federica Puzzangara, Francesco Salotta, Isabella Virzì.
Forza Italia: Melinda Alessi, Giuseppe Balsamo, Rosa Bruno, Antonio Campisi, Maria Cannarozzo, Gaetano Cristaldi, Davide Di Fabrizio, Sabrina Faraci, Gaetano Fazzi, Stefano Ferrara, Giuseppa Genovese, Ivan Lavalle, Vincenzo Mazzullo, Elisa Murgana, Gaetana Palermo, Elena Pesare, Paolo Platino, Vincenzo Raimondi, Gianmaria Randazzo, Claudio Riccobene, Graziana Scardilli, Mario Stompo, Cristian Tinebra, Amanda Valguarnera.
Fratelli d’Italia: Francesco Barbagallo, Valentina Bellino, Santina Bennici, Domenica Eleonora Bruno, Concetta Cammarata, Rosario Cingotta, Anita Cufari, Dante Ferrari, Filippo Fornaia, Jacopo Gessaro, Andrea La Barbera, Marco La Duca; Pietro Lo Cascio, Enrico Longi, Rosalia Palma, Davide Pastorelli, Mario Puglisi, Angela Restivo, Greta Stella, Gianluca Sutera, Mattia Tamburella, Anna Troina Linda Umbriano, Serenella Zanerolli.
Noi Moderati: Sabrina Bambino, Carmelo Barbusca, Davide Befumo, Angela Bertuccio, Giovanna Campione, Luigi Caruso, Antonino Cutrona, Giuseppe D’Agristina, Gianpiero Di Franco, Richard Garofalo, Salvatore Pio Grippaudo, Giuseppe Lattuca, Gaetana Lattuca, Martina Lauria, Emanuele Marasà, Franco Merlo, Vincenzo Napoli, Maria Palermo, Marco Perri, Antonio Riggi, Giuseppe Savoca, Giuseppe Scavuzzo, Domenica Stivaletta, Tiziana Tinebra.