Enna, amministrative: Crisafulli designa Marinella Adamo alla pubblica istruzione

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Mirello Crisafulli corre spedito nella designazione dei suoi assessori in vista delle amministrative del 24 e del 25 maggio e ufficializza la scelta di Marinella Adamo, dirigente scolastica, quale assessore alla Pubblica Istruzione. Una scelta che si fonda su un profilo di comprovata esperienza nel mondo della scuola, alla guida di istituti sia di primo che di secondo grado.

“Mi è stata chiesta la disponibilità di ricoprire questo ruolo e ho accettato con piacere – ha dichiarato Marinella Adamo – perché la squadra di lavoro configurata dal Senatore Crisafulli è eccellente e rappresenta una visione politica coerente con i miei ideali di democrazia e giustizia sociale”.

Adamo indica con chiarezza la direzione del proprio lavoro: “Continuerò a lavorare con immutato impegno come dirigente scolastica, ripromettendomi di creare reti e sinergie in città, coinvolgendo le altre istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, il terzo settore e le università”.

Proprio sul rapporto con il sistema universitario si concentra uno degli assi strategici: “Il nostro impegno – ha aggiunto – consisterà anche nel creare servizi e infrastrutture atte a favorire l’autonoma crescita degli atenei”.

Crisafulli rivendica con nettezza l’impostazione politica adottata: “Marinella Adamo in squadra dimostra, insieme agli altri quattro assessori da me designati, la scelta che abbiamo fatto: restituire autorevolezza alla città. Noi non faremo ripartizione tra componenti politiche, ma metteremo la persona giusta al posto giusto.”

Con questa nomina si consolida un esecutivo in formazione che unisce esperienza istituzionale e profili tecnici: Maria Stefania Marino, deputata in quota dem alla Camera, alle Attività sociali e solidarietà; Fabio Venezia, deputato del Partito Democratico all’ARS, alle Attività produttive e al Bilancio; Tiziana Arena, ingegnere, già presidente della IV commissione consiliare, ai Lavori pubblici e Viabilità; Michele Sabatino, economista ed esperto in politiche comunitarie, alla Programmazione e alla captazione di risorse e finanziamenti extra comunali.