Visite specialistiche presso l’ambulatorio della Lilt a Enna in via Roma 301 (Palazzo ex Upim) giovedì senologica, sabato dermatologica e mercoledì 29 novembre ginecologica.

Chi fosse interessato può telefonare ai seguenti numeri di telefono: 3533241732, 3882529000 o 0935546734. Tutti coloro che volessero informazioni sulle attività della Lilt di Enna potranno chiamare tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 ai seguenti numeri: 0935546734, 3882529000 o 3533241732.