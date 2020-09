Enna. Ambra Turco si dimette dalla Consulta Giovanile: “Propaganda politica, noi non ci stiamo!”

Pubblichiamo nota stampa sottoscritta dalla segretaria della Consulta Giovanile di Enna, avv. Ambra Turco.

“Faccio parte della Consulta Comunale dei Giovani di Enna. Quella stessa Consulta che si è insediata quattro anni fa e che era mossa dagli intenti più nobili e costruttivi verso la fascia più giovane della popolazione della Città di Enna.

Ho rappresentato, in seno alla stessa, un gruppo autonomo, un gruppo di amici che ha creduto in me e che ha voluto che io portassi le loro istanze all’interno della Consulta e, per elezione del Comitato Esecutivo, ne sono divenuta Segretaria. Mi sono spesa, con la mia presenza e con la mia professionalità nell’attività di questo importante Organo consultivo dell’Amministrazione e, per esso e per i suoi Membri, sono stata una presenza cardine.

Politica? No, non faccio politica, non attivamente, e lo dimostra il fatto che io abbia deciso di non candidarmi in alcuna lista, a sostegno del candidato Sindaco X o Y, nella competizione elettorale attualmente in corso. La mia ideologia politica, invece, è ben altra cosa e mai mi sono curata di palesarla in seno alla Consulta, giacché esso non è il luogo a ciò preposto.

Stamane, le pagine ufficiali della Consulta Comunale dei Giovani di Enna, presenti sui social facebook ed instagram, hanno condiviso i malumori che l’Associazione “Mutazioni” muove, oggi, all’Amministrazione Dipietro. Non mi sento di commentare l’accaduto, non mi compete. Mi limito a prenderne atto, da comune cittadina ennese, e confido che la questione possa essere risolta nelle opportune sedi. Ma prendo posizione, invece, sul fatto che la Consulta Comunale dei Giovani di Enna abbia deciso, oggi, ad una settimana dalle elezioni, di sposare una doglianza che, seppur grave, non è di propria competenza, a maggior ragione tenuto conto del fatto che l’Associazione “Mutazioni” non ha un proprio rappresentante in Consulta. Mi è stato spiegato dal Presidente, Mattia Rampello, che la decisione di esporsi pubblicamente sul punto è stata adottata a maggioranza del Comitato Esecutivo. Adunanza della quale sconoscevo la convocazione e, pertanto, alla quale non ero presente.

Sono convinta della regolarità delle votazioni svoltesi sul punto e delle relative verbalizzazioni (che pure non ho curato personalmente), ma, francamente, non comprendo a quali dei compiti enunciati all’art. 9 del Regolamento della Consulta Comunale dei Giovani di Enna abbia aderito la maggioranza del Comitato.

Cito testualmente l’art. 9 del Regolamento, consultabile sul sito del Comune di Enna: “Sono compiti del Comitato Esecutivo: • sviluppare le linee di indirizzo fissate dall’Assemblea; • proporre all’Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati; • proporre l’eventuale costituzione, nell’Assemblea, di commissioni di lavoro che a loro volta eleggono al loro interno un coordinatore non necessariamente appartenente all’Esecutivo; • attribuire a ciascun membro dell’Esecutivo la responsabilità di un determinato settore di attività”.

Non mi pare, dunque, che sposare le doglianze dell’Associazione X o Y rientri nei compiti del Comitato Esecutivo, nemmeno qualora ad adottare la decisione fosse la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il post in questione è stato cancellato, nella tarda mattinata, dalle pagine ufficiali facebook ed instagram della Consulta. Tuttavia, appoggiata del Vicepresidente Daniele Rutella, dai membri dell’Assemblea Consulta Roberta Di Salvo, Paolo D’Angelo e Rita Patermo e dei Consiglieri della Consulta Regionale eletti in seno alla Consulta Comunale dei Giovani di Enna Alessio Liberti e Alessandro Monaco, nella qualità di Segretaria della Consulta Comunale dei Giovani di Enna ho ritenuto doveroso procedere a fornire il mio punto di vista sul punto, cui faranno seguito le mie formali dimissioni dalla Consulta Comunale dei Giovani.

Non mi piacciono le polemiche e non mi piacciono i toni di questa campagna elettorale. Per questo, a questa riflessione pubblica, non farà più seguito altro mio intervento”.