Enna, Ambra Turco nuova presidente del circolo ARCI Petra

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Nella giornata di ieri, a seguito di un passaggio di consegne all’interno del consiglio direttivo, il circolo ARCI Petra A.P.S. di Enna ha conferito i nuovi incarichi interni, riorganizzando la propria struttura operativa in vista del nuovo mandato.

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Dopo due anni di presidenza, si sono formate le condizioni per un avvicendamento alla guida dell’associazione: la presidenza è stata affidata ad Ambra Turco, che guiderà il circolo per il prossimo biennio, mentre la carica di segretario è stata assegnata a Lorenzo Trovato. Il presidente uscente Federica Barbarino rimarrà attivo all’interno della compagine sociale mantenendo il ruolo di consigliere direttivo, garantendo così continuità al lavoro svolto finora.

Contestualmente, il circolo prende atto delle dimissioni di Lillo Maria Colaleo dal collegio dei probi viri, ringraziandolo per il contributo e l’impegno garantiti in questi anni.

“Lascio la presidenza, per ragioni personali, dopo due anni intensi e ricchi di traguardi con la serenità di chi sa che il circolo è in ottime mani”, dichiara la presidente uscente Federica Barbarino. “In questi anni abbiamo fatto un lavoro straordinario, costruendo un punto di riferimento culturale e sociale per la nostra comunità. Resto con entusiasmo nel consiglio direttivo per continuare a dare il mio contributo al progetto, a fianco di Ambra e di tutto il gruppo.”

“Ringrazio la presidente uscente Federica Barbarino e tutto il consiglio direttivo per la fiducia riposta in me”, dichiara la neo-presidente Ambra Turco. “Accetto questo incarico con grande senso di responsabilità e con il desiderio di dare continuità all’ottimo lavoro svolto in questi anni, rafforzando la nostra presenza sul territorio e i valori che ci uniscono.”