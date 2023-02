Enna: alunni alla Galleria Civica per imparare a riciclare il vetro

Al via oggi alla Galleria Civica di Enna una serie di incontri, tenuti dal Centro di Educazione Ambientale Alexander Von Humboldt, Onlus di Legambiente Enna, in collaborazione con la Società EcoEnnaServizi, per sensibilizzare gli alunni delle scuole ennesi ad una corretta raccolta differenziata.

Il progetto nasce da un’idea di CoReVe (Consorzio Recupero Vetro) che, attraverso un apposito bando, sta dando la possibilità alle società che si occupano della gestione dei rifiuti nelle città di realizzare iniziative per migliorare la qualità della raccolta differenziata. L’obiettivo è, infatti, educare i più piccoli, adulti di domani, ad una corretta differenziazione dei rifiuti, trasferendo loro le nozioni di base sul tema e portandoli a riflettere sugli errori più comuni.

Gli incontri, dedicati in particolare al riciclo del vetro, alternano momenti didattici con attività ludiche che consentono così agli alunni, divertendosi, di acquisire le nozioni base sul tema del riciclo del vetro e, in generale, sulla raccolta differenziata.