Enna: alunna della Garibaldi premiata a Firenze

Nell’ambito della Giornata Mondiale Unesco dell’Educazione, lo scorso 24 gennaio a Firenze, nei locali del Conservatorio Luigi Cherubini, l’alunna Ilenia Di Maggio, frequentante la classe 2A della scuola media Garibaldi, accompagnata dal docente di storia Dario Gitto, ha ritirato il primo premio per la scuola secondaria di primo grado dell’XI edizione del concorso nazionale Ficlu sui diritti umani dal titolo “I Siti del Patrimonio Mondiale come testimonianze di Pace”. Questa la motivazione: “Il lavoro è stato scelto in quanto ricco di documenti storici e fotografici che ben sono stati collegati ai documenti internazionali indicati dal bando”.

L’argomento proposto per le riflessioni degli alunni per l’anno scolastico 2021-2022 era particolarmente impegnativo: “Il Patrimonio Mondiale Unesco è anche tuo! Qual è il Patrimonio naturale, materiale o immateriale che, nella tua città o Regione, vorresti fosse inserito nella Lista Unesco del ‘Patrimonio universale per l’Umanità’? Descrivilo e spiega il perché della scelta (disegni, fotografie, video ecc.)”.

Nel corso della manifestazione l’alunna Ilenia Di Maggio ha esposto con padronanza e proprietà di linguaggio il suo elaborato (una presentazione multimediale) dal titolo “La Torre di Federico patrimonio mondiale dell’Umanità”, valorizzando il monumento della città di Enna e collegandolo alla tematica dei diritti umani. E’ seguito l’intervento del Prof. Dario Gitto, che ha illustrato come il lavoro sia scaturito da un percorso didattico-disciplinare con applicazione della metodologia laboratoriale tesa a sviluppare competenze mediante compiti di realtà secondo le nuove indicazioni nazionali del 2012.

Nel corso della premiazione, coordinata dalla vice presidente Federazione Europea Clubs Unesco e presidente onoraria Ficlu Maria Paola Azzario, sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Federazione Italiana delle Associazioni e Club Unesco (Ficlu) Teresa Gualtieri, il presidente del Club per l’Unesco di Firenze Vittorio Gasparrini, Carlo Francini (Site Manager Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale), la presidente del Conservatorio Luigi Cherubini Rosa Maria Di Giorgi, la docente di diritto internazionale Micaela Frulli (dipartimento di scienze giuridiche Unifi), e Agnese Vitale (assegnista di ricerca diritto internazionale, dipartimento di scienze giuridiche Unifi).

L’evento, fruibile in tutta Italia online, è stato seguito via zoom in diretta dal dirigente scolastico Filippo Gervasi e dalle classi del Plesso Garibaldi dell’Istituto Comprensivo De Amicis e, in rappresentanza del Comune di Enna, dall’assessore alla pubblica istruzione Rosalinda Campanile.

Il concorso era stato proposto alla scuola dalla referente Anna Maria Bonsangue e dalla presidente Marcella Tuttobene del Club Unesco di Enna che, insieme al Club Unesco di Taormina, ha ottenuto un attestato di merito per il lavoro svolto.