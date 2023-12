Enna: altra mobilità Erasmus per gli alunni del Federico II

PUBBLICITÀ

Gli alunni dell’IPS Federico II di Enna hanno partecipato ad un’altra mobilità prevista dal progetto Erasmus “STiE”- Students and Teachers inside Europe. La mobilità si è svolta in Spagna, a Malaga, per la durata di quindici giorni. Gli studenti hanno svolto un tirocinio formativo presso strutture ricettive, officine meccaniche e laboratori di moda.

Gli studenti del settore enogastronomico hanno avuto la possibilità di svolgere il PCTO presso una struttura tra le più prestigiose lungo la riviera andalusa, “El Balneario”, un ristorante sulla rinomata “Malagueta”. Gli studenti del settore meccanico hanno avuto il privilegio di formarsi presso un’officina della HONDA, una concessionaria di moto dell’Andalusia, in cui hanno acquisito esperienza di assemblaggio di componenti di moto. Le alunne del settore moda hanno acquisito competenze sul riuso di materiali per la creazione di accessori moda e sull’abbinamento di abiti di una nuova catena polacca che sta prendendo piede in Spagna. Per gli alunni di accoglienza turistica, invece, il PCTO li ha visti coinvolti in attività di reception presso un ostello e una residenza universitaria.

Gli alunni sono stati accompagnati dalla Prof.ssa Alida Di Martino, referente Erasmus dell’istituto, dalla Prof.ssa Giusi Inveninato e dalla Prof.ssa Lucia Stivala.

La dirigente scolastica, Rosaria Di Prima, ritiene che anche questa esperienza ha rappresentato un’importante occasione di formazione professionale per gli alunni dell’istituto, in un’ottica di internazionalizzazione della scuola, in una prospettiva di apertura verso differenti culture ed esperienze lavorative che arricchiscono il bagaglio formativo degli alunni.

L’Istituto Federico II, ancora una volta, si mostra pronto a cogliere e maturare nuove esperienze educative destinate ai suoi allievi, proiettandoli in contesti di alto valore europeo, fornendo loro l’opportunità di sentirsi non solo cittadini italiani ma anche europei.