Enna: altra giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco, incendio all’ex miniera di Pasquasia

PUBBLICITÀ

Anche oggi giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco del comando di Enna. Diversi gli incendi in tutto il territorio provinciale.

PUBBLICITÀ

Una squadra è impegnata nella A19, al km 106+800, subito dopo l’uscita della galleria Ferrarelle in direzione Catania, dove tre vetture si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel sinistro tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in elisoccorso presso l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto anche Anas, Polstrada e 118.

Altre due squadre sono impegnate nello spegnimento di un incendio che sta interessando anche l’ex miniera di Pasquasia.