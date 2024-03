Erogazione idrica con turnazione oraria a Enna alta

PUBBLICITÀ

Attraverso il proprio sito, AcquaEnna comunica che, a seguito della riduzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque, da ieri il sistema distributivo afferente al Comune di Enna è regolato con un’erogazione secondo turnazione oraria.

La turnazione oraria riguarderà la parte alta della città con i seguenti orari: dalle ore 5,00 alle ore 15,00 nelle vie ricadenti nelle maglie dalla n. 1 alla n. 12 e vie ricadenti nella maglia denominata “rete vecchia”; dalle ore 13,00 alle ore 23,00 nelle vie ricadenti nelle maglie dalla n. 13 alla n. 15. Al seguente link è possibile visionare l’elenco delle vie afferenti alle rispettive maglie, la turnazione oraria non riguarderà le vie non presenti in elenco http://www.acquaenna.it/wp-content/uploads/2024/03/Copia-di-ELENCO_VIE_X_MAGLIE_OK.pdf