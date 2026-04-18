Enna, all’Urban Center un seminario di Confartigianato sulla sicurezza sul lavoro

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Presso l’Urban Center del Comune di Enna, si è tenuto oggi un partecipato seminario organizzato da Confartigianato Imprese Enna in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’incontro sono stati oggetto di valutazione ed analisi i cambiamenti introdotti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, nonché del c.d. “Decreto Sicurezza”, che contiene misure in parte immediatamente operative ed in parte subordinate a decreti attuativi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Enna e sponsorizzato dal Gruppo Bonina, ha visto la presenza attiva dei principali organi di vigilanza.

“I recenti interventi normativi spingono verso un sistema di prevenzione digitale ed integrato che le imprese devono conoscere” dichiara il Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Enna, Peter Barreca, che ha ringraziato i relatori e gli organi di vigilanza presenti per l’apporto fornito all’attività di informazione promossa dall’associazione datoriale, da quale occorre partire per prevenire i rischi connessi ad ogni attività lavorativa.

A relazionare sul tema, avviando un confronto attivo con le imprese presenti: la dott.ssa Anna Maria Bonelli, responsabile territoriale dell’INAIL di Enna; il prof. Ermanno Vitale, Direttore dello S.Pre.S.A.L. ASP di Enna e docente presso l’Università degli studi di Enna “Kore”; il dott. Silvestro Giamblanco, ispettore del lavoro presso l’I.T.L. di Enna; il dott. Valentino Gallina, dirigente delle Professioni Sanitarie – Area delle professioni tecniche della prevenzione dell’ASP di Enna. L’intervento conclusivo è stato curato dall’Ing. Giuseppe Bonina.

I lavori sono stati coordinati dalla dott.ssa Angela Maccarrone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Enna, che ha dichiarato: “La partecipazione di imprese, lavoratori e professionisti al seminario dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro si collochi , all’interno delle agende imprenditoriali, tra i punti a cui viene attribuita primaria importanza”.