Enna: all’Urban Center si presenta “I migranti meridionali nel nord Italia”

Lunedì alle ore 18, nei locali dell’Urban Center di Enna (ex Convento dei Cappuccini), l’Associazione Zanni, con il patrocinio del Comune, presenta il libro “I migranti meridionali nel nord Italia – dal dopoguerra ad oggi” di Nicola Candido. Il libro ricostruisce un’avventura collettiva – per citare la quarta di copertina – che ha trasformato il paese e, più o meno volontariamente, la comunità che lo abita, in un’oscillazione tra inclusione e discriminazione.

Descrivendo le diverse fasi dell’emigrazione interna e i contesti che i migranti meridionali trovavano al Nord, non si può evitare di lanciare lo sguardo al mondo di oggi dove le migrazioni sono ancora per milioni di persone un modo di cercare un miglioramento delle proprie condizioni di vita, fuggendo da fame e guerra.

Ma rimanendo alle nostre latitudini, la classifica annuale del Sole 24 ore pone la provincia di Enna al primo posto per iscritti AIRE: per ogni 1000 residenti ci sono circa 450 persone nate qui ma ormai residenti all’estero.

“Questi numeri – comunicano dall’associazione – ci dicono che, ancora oggi, si fugge più prosaicamente anche dalla disoccupazione, dai bassi salari, dal lavoro nero e dallo sfruttamento. Questi sono gli elementi che vogliamo mettere alla base della discussione partendo dal libro di Candido”.

L’iniziativa si ascrive all’interno del calendario delle attività dell’associazione, tra queste la prossima cinerassegna che avrà inizio l’8 marzo e di cui verrà lanciata la campagna di tesseramento a prezzo ridotto proprio lunedì.