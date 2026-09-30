Enna, all’Urban Center la presentazione di “Cuore insonne” di Ilenia Giordano

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Sabato 10 ottobre alle 18.30, l’Urban Center di Enna ospiterà la presentazione di “Cuore insonne”, raccolta poetica di Ilenia Giordano, pubblicata nel 2026 da AttraVerso.

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L’incontro, presentato e moderato da Elisa Di Dio, vedrà la collaborazione artistica di Andrea Cremona e di Bottega Culturale e sarà dedicato al rapporto tra parola, arte ed emozioni.

“Cuore insonne” è una raccolta di 54 pagine nella quale l’autrice affronta stati interiori, pensieri e vulnerabilità attraverso un percorso poetico non organizzato secondo un ordine rigido, ma costruito come un flusso tra componimenti personali e riflessioni di carattere più generale. La dimensione autobiografica attraversa i diversi testi, con particolare attenzione ai sentimenti inespressi e alle tensioni interiori.

Ilenia Giordano, ennese, ha conseguito la maturità classica e la laurea in Filosofia all’Università di Catania. Ha, inoltre, ottenuto un master aziendale presso una casa editrice indipendente e maturato alcune esperienze di scrittura giornalistica.

La presentazione ennese sarà anche un incontro tra linguaggi artistici differenti: alla poesia si affiancherà infatti il contributo visivo di Andrea Cremona.