Enna: all’Urban Center incontro su infrastrutture e territorio

“Infrastrutture e territorio, Enna e la sua centralità geografica. L’importanza di uno sviluppo economico del territorio attraverso il potenziamento delle reti stradali, ferroviarie e la creazione del Ponte sullo Stretto”. Questo è il titolo della tavola rotonda che si svolgerà ad Enna, presso l’Urban Center di Via dei Cappuccini, lunedì alle ore 18, organizzata dal Circolo di Fratelli d’Italia “Futuro e tradizione”.

Previsti i saluti del senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia Orientale del partito, dell’onorevole Francesco Ciancitto e del commissario di FdI per la provincia di Enna Giorgio Galletta. Interverranno l’onorevole Eliana Longi, componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l’assessore regionale per le infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò, l’assessore regionale del territorio e dell’ambiente Elena Pagana, l’ing. Filippo Palazzo, Commissario Straordinario RFI per il Governo, e il Prof. Giovanni Tesoriere, docente ordinario di strade, ferrovie e aeroporti.

“L’incontro rappresenterà un momento di confronto tra i cittadini, le istituzioni e gli amministratori locali e sarà un’utile occasione per esporre, in sede tecnica, i tanti interventi sulle infrastrutture portati avanti nell’ennese e il forte impulso che i governi nazionale e regionale stanno dando alla crescita infrastrutturale della Sicilia” afferma la deputata ennese Eliana Longi.