Enna, all’Università Kore la presentazione del progetto “I Care China”

PUBBLICITÀ

Martedì 7 luglio 2026, dalle ore 15:30 alle ore 17.00, presso i locali dell’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “I Care China”, un innovativo progetto di comunicazione interculturale e promozione economica nato nel cuore della Sicilia.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Centro Studi Med.Mez., dalla CNA di Enna, dal Consorzio Kore Sicialiae e dall’Istituto Confucio dell’Università Kore.

PUBBLICITÀ

Il progetto si propone come una piattaforma strategica e multidimensionale: da un lato, intende valorizzare la comunicazione interculturale come strumento fondamentale per superare le barriere linguistiche e relazionali; dall’altro, punta a tradurre questo patrimonio di competenze in concrete opportunità di sviluppo e internazionalizzazione per il tessuto economico e imprenditoriale locale.

In un mercato globale sempre più interconnesso, “I Care China” vuole strutturare un canale sinergico e privilegiato con la realtà cinese, offrendo alle piccole e medie imprese del territorio gli strumenti conoscitivi e relazionali necessari per affacciarsi con consapevolezza e competitività verso l’Asia Orientale.

Durante la conferenza verranno illustrati i dettagli operativi del progetto, le tappe delle attività previste e le modalità con cui le imprese, i professionisti e il mondo accademico potranno beneficiare di questa collaborazione.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti istituzionali e i referenti dei tre enti partner.