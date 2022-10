Enna: all’Umberto I mammografie gratuite il 15 ottobre

L’ASP di Enna aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno promossa dal centro di riferimento regionale della senologia dell’assessorato della salute della Regione Siciliana.

Il servizio di screening mammografico, diretto dalla dott.ssa Teresa Bizzini, e il centro gestionale screening, la cui responsabile è la dottoressa Ornella Blanca, con i loro staff, invitano le donne a sottoporsi gratuitamente alla mammografia anche nella giornata di sabato 15 ottobre 2022 presso la UOS di Screening Mammografico dell’Ospedale Umberto I, dalle ore 9 alle 13.

“Il carcinoma alla mammella è la neoplasia femminile più frequente e, ad oggi, si stima che circa una donna su 9 si ammalerà di questo tumore nell’arco della vita.”, puntualizza la nota dell’assessorato.

“La prevenzione è la scelta migliore per contrastare l’insorgenza di questa patologia – sottolinea la dott.ssa Teresa Bizzini -. L’attività di screening oncologico è una scommessa per le donne di questo territorio perché potranno aderire, nel tempo e gratuitamente, ai programmi di screening. Lo screening mammografico è un’attività diagnostica organizzata e periodica (biennale) rivolta a tutte le donne residenti in questo territorio, in età a rischio (50/69), asintomatiche. La sua finalità è la diagnosi precoce della mammella, cioè in fase pre-clinica, quando il nodulo non è palpabile con la visita senologica, e solo in questo modo è possibile raggiungere l’obiettivo che è quello di modificare la storia naturale della malattia attraverso la riduzione della mortalità. Tutte le altre donne, dai 40 ai 49 anni e dai 70 in su, potranno accedere al servizio di senologia dell’Umberto I tramite la richiesta di mammografia del medico di medicina generale”.

La dr.ssa Ornella Blanca afferma: “Ancora una volta, vogliamo sottolineare l’importanza della prevenzione per la tutela della salute. Gli screening sono esami salvavita e la diagnosi precoce, quando la malattia è in fase iniziale, è fondamentale per la guarigione”.

Per info e prenotazioni chiamare i numeri 3341159849, 800404960, 0935520732 e 0935520880.